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"yunanistan\'daki Sığınmacı Kampında Çocuklar İntihar Teşebbüsünde Bulunuyor"

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR (MSF):

"yunanistan\'daki Sığınmacı Kampında Çocuklar İntihar Teşebbüsünde Bulunuyor"

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR (MSF):

18 Eylül 2018 Salı 06:53


SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR (MSF): "ŞUBAT VE HAZİRAN AYLARI ARASINDA (6-18 YAŞ ARASI) ÇOCUKLAR İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN AKIL SAĞLIĞI GRUP AKTİVİTELERİNDE, MSF EKİPLERİ ÇOCUKLARIN YAKLAŞIK 4\'TE 1\'İNİN KENDİNE ZARAR VERDİĞİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU YA DA İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖZLEMLEDİ"

MSF SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ DECLAN BARRY: "(SAVAŞ BÖLGELERİNDEN GELEN ÇOCUKLAR) AVRUPA\'DA BAKIM VE KORUMA ALMALARI GEREKİRKEN, DURMAKSIZIN KORKU, STRES, CİNSEL ŞİDDET DAHİL OLMAK ÜZERE ŞİDDET VAKALARINA MARUZ KALIYORLAR"

Atina, 18 Eylül 18 : Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndaki kampta elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle sığınmacıların ruhsal sağlık durumunun kötüye gittiği ve çocukların dahi intihar ve kendine zarar verme girişiminde bulundukları belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Ada\'daki Moria Kampı\'nda, kapasitenin yaklaşık 3 katı insanın konakladığı belirtildi.

Kampın boşaltılması çağrısı yapılan açıklamada, sığınmacılar arasında her zamankinden daha fazla oranda akıl sağlığı sorunlarının baş gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Şubat ve haziran ayları arasında (6-18 yaş arası) çocuklar için gerçekleştirilen akıl sağlığı grup aktivitelerinde, MSF ekipleri çocukların yaklaşık 4\'te 1\'inin kendine zarar verdiği, intihar girişiminde bulunduğu ya da intiharı düşündüğünü gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MSF Sağlık Koordinatörü Declan Barry, "(Savaş bölgelerinden gelen çocuklar) Avrupa\'da bakım ve koruma almaları gerekirken, durmaksızın korku, stres, cinsel şiddet dahil olmak üzere şiddet vakalarına maruz kalıyorlar." yorumunda bulundu.

Sağlık ve hijyen koşullarının uygunsuzluğu da eleştirilen açıklamada ayrıca, salgın hastalık riskinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Yunanistan\'da Kuzey Ege Valiliği, Moria Kampı\'ndaki şartların kamu sağlığı ve çevre için zararlı ve uygunsuz olduğunu belirterek, Göç Politikaları Bakanlığı tarafından şartların düzeltilmemesi halinde kampın 30 gün içerisinde kapatılması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede, aralarında Midilli, Sakız ve Sisam\'ın da bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin sonuçlanmasını beklerken tutulan sığınmacı sayısı 20 binin üzerinde bulunuyor.

Yunan hükümeti, kamplardaki sığınmacı yoğunluğunu azaltmak amacıyla başta korunmaya muhtaç kişiler olmak üzere sığınmacıları anakaradaki kamplara taşımaya devam ediyor.

(AA/RU/ÖK)
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