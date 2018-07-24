banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94772
ALTIN
193.294
DOLAR
4.8958
STERLİN
6.4116
EURO
5.7329
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
BAFRA VE HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Güzelyurt’ta uyuşturucu
GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Yunanistan\'da Orman Yangınları Meskun Bölgelere Sıçradı… Ölü Sayısı 49

Atina, 24 Temmuz 18 (.): Yunanistan\'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan\'da Orman Yangınları Meskun Bölgelere Sıçradı… Ölü Sayısı 49

Atina, 24 Temmuz 18 (.): Yunanistan\'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Yunanistan\'da Orman Yangınları Meskun Bölgelere Sıçradı… Ölü Sayısı 49

Atina, 24 Temmuz 18 (.): Yunanistan\'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.
Yunan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Stavroula Malliri, Atina\'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina yakınlarındaki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığını açıkladı.
Yangınlarda 49 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.
Yangında 16\'sı çocuk 172 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11\'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
YÜZLERCE EV KÜL OLDU
Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı\'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.
Dün öğleden sonra Atina\'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale edildi.
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina\'da gökyüzünü kaplarken, Atina\'yı Mora Yarımadası\'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.
YUNAN MECLİSİNDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ
Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis\'in kararıyla, yaşanan yangın felaketi sebebiyle mecliste bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.
Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.
Başkent Atina\'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru\'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki\'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek\'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina\'ya döndü.
(AA/TUĞ/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklar Kişiş Adayı Olacak
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklar Kişiş Adayı Olacak
Kuzey Kore Fırlatma Sahasında Kilit Öneme Sahip Tesisleri Söküyor
Kuzey Kore Fırlatma Sahasında Kilit Öneme Sahip Tesisleri Söküyor
Laos'ta Baraj Çöktü… Çok Sayıda Kişinin Öldüğü Ve Yüzlerce Kişinin Kayıp Olduğu Bildirildi
Laos'ta Baraj Çöktü… Çok Sayıda Kişinin Öldüğü Ve Yüzlerce Kişinin Kayıp Olduğu Bildirildi
Vietnam'da Son Tinh Tayfunu… Ölü Sayısı 27’ye Çıktı
Vietnam'da Son Tinh Tayfunu… Ölü Sayısı 27’ye Çıktı
Pakistan’da Navaz Şerif Destekçileri Sokaklarda
Pakistan’da Navaz Şerif Destekçileri Sokaklarda
Trump’tan Eski İstihbarat Görevlilerine Tehdit
Trump’tan Eski İstihbarat Görevlilerine Tehdit
Trump’ın Açıklamalarına Tahran’dan Yanıt
Trump’ın Açıklamalarına Tahran’dan Yanıt
Japonya’da Sıcaktan Ölenlerin Sayısı 77’ye Yükseldi
Japonya’da Sıcaktan Ölenlerin Sayısı 77’ye Yükseldi
Moritanya'da 35 yıl köle olarak çalışan Rabah seçimde aday oldu
Moritanya'da 35 yıl köle olarak çalışan Rabah seçimde aday oldu
Mısır'da bulunan 2000 yıllık gizemli tabutu açtılar! Bakın içinden ne çıktı
Mısır'da bulunan 2000 yıllık gizemli tabutu açtılar! Bakın içinden ne çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim