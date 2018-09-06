Yunanistan\'da İşsizlik Son 7 Yılın En Düşük Seviyesinde





ÜLKEDE İŞSİZLİK, HAZİRANDA YÜZDE 19,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİAtina, 6 Eylül 18 : Yunanistan\'da işsizlik oranı, haziranda düşüşünü sürdürerek son 7 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,1\'e geriledi.Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 19,1\'e düştü. Ülkede işsiz sayısı 909 bin olarak açıklandı.Mayıs ayı işsizlik oranı da aşağı yönlü revize edilerek yüzde 19,3 olarak kayıtlara geçti.Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15 ila 24 yaş arası gençlerde oran yüzde 39,1\'e düştü.Yunanistan\'da hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4\'e düşürmeyi hedefliyor.Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28\'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi\'nde en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.(AA/ÖZ/ŞEB)