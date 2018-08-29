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Yunanistan\'da "göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

YUNANİSTAN\'IN MİDİLLİ ADASI\'NDA SIĞINMACILARIN GEÇİŞLERİNDE YASADIŞI BİR ŞEKİLDE KOLAYLAŞTIRDIKLARI GEREKÇESİYLE 3 STK ÜYESİ TUTUKLANDI 

Yunanistan\'da "göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

YUNANİSTAN\'IN MİDİLLİ ADASI\'NDA SIĞINMACILARIN GEÇİŞLERİNDE YASADIŞI BİR ŞEKİLDE KOLAYLAŞTIRDIKLARI GEREKÇESİYLE 3 STK ÜYESİ TUTUKLANDI 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
Yunanistan\'da
YUNANİSTAN\'IN MİDİLLİ ADASI\'NDA SIĞINMACILARIN GEÇİŞLERİNDE YASADIŞI BİR ŞEKİLDE KOLAYLAŞTIRDIKLARI GEREKÇESİYLE 3 STK ÜYESİ TUTUKLANDI 
Atina, 29 Ağustos 18 : Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Yusra Mardini\'nin kardeşi Sara Mardini\'nin de bulunduğu üç kişi, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nda sığınmacıların geçişlerini yasa dışı bir şekilde kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı. 
Yunanistan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışan 6\'sı Yunan vatandaşı 30 kişiye ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 3 kişinin tutuklandığı belirtildi. 
Açıklamada, "2015 sonundan bu yana faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütü, organize yasadışı göç çetelerine doğrudan yardım sağlayarak göçmenlerin Kuzeydoğu Ege Adaları üzerinden Yunanistan\'a yasadışı girişlerine sistematik olarak destek vererek aktif rol almıştır." ifadelerine yer verildi. 
Ayrıca, AB sınır koruma ajansı FRONTEX ve Yunan Sahil Güvenlik telsizlerinin yasadışı şekilde dinlendiği belirtilen açıklamada, gönüllülerin bu yolla sığınmacı geçiş güzergahlarını tespit ettiği ve sığınmacılara ulaştığı kaydedildi. 
MARDİNİ SUÇLAMALARI REDDETTİ
AA muhabirine açıklamada bulunan Mardini\'nin avukatı Haralambos Petsikos, müvekkilinin hakim karşısına çıkarılacağını söyledi. 
Petsikos, Yunan mahkemesince Mardini ve diğer iki kişinin soruşturma süreci tamamlanana kadar tutuklu kalmasının kararlaştırıldığını belirtti.  
Mardini\'nin suçlamaları reddettiğini vurgulayan Petsikos, "İfadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Yunanistan\'da bile olmadığı tarihlere ilişkin suçlamalarda bulunuluyor. O tarihlerde Almanya\'da okula gidiyordu ve bunun hakkında kanıtlarımız da mevcut." şeklinde konuştu. 
Sara Mardini\'nin ablası Yusra Mardini BM İyi Niyet Elçisi unvanını taşıyor. Yüzücü olan ve Suriye\'deki savaştan 2015 yılında kaçarak Yunanistan\'a geçen 20 yaşındaki Yusra Mardini, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda mülteci takımı içerisinde yer almıştı. 
Mardini, Nisan 2017\'de BM İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.
(AA/AK/HÖ)

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