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Yunanistan\'da Enflasyon Arttı

ÜLKEDE EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 1,8\'E YÜKSELDİ

Yunanistan\'da Enflasyon Arttı

ÜLKEDE EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 1,8\'E YÜKSELDİ

09 Kasım 2018 Cuma 15:10
Yunanistan\'da Enflasyon Arttı
ÜLKEDE EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 1,8\'E YÜKSELDİ

Atina, 9 Kasım 18 (.): Yunanistan\'da enflasyon ekim ayında yüzde 1,8 arttı.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), ekim ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. 

Ülkede tüketici fiyatlarında enflasyon, eylül ayında 1,1 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca,TÜFE eylül ayına göre ekimde yüzde 0,8\'lik artış gösterdi. Ekim ayında TÜFE\'de en yüksek artış oranı, yüzde 4,3 ile ulaşım-haberleşmede görüldü.

Bu harcama gruplarını, yüzde 3,7 ile konut, yüzde 2 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,3 ile lokanta ve oteller izledi. 

Öte yandan, dayanıklı üretim mallarında yüzde 1,3 ve giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,9 oranlarında düşüş gerçekleşti. Yunanistan\'da fiyatlarda, kriz nedeniyle yaklaşık 4 yıllık bir deflasyon döneminin ardından, yaklaşık iki yıldır nispi bir toparlanma yaşanıyor.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

ELSTAT\'ın bugün açıkladığı bir diğer veride ise, sanayi üretimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Böylece, sanayi üretimi son 7 aydır devam ederek yükselişini sürdürdü. 

Sanayi üretiminde, imalat sanayisinde yükseliş 1,3 seviyelerinde gerçekleşirken, elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 10,7 arttı. Madencilikte ise yüzde 14,7 oranında düşüş yaşandı.
(AA/RÇ/HÖ)


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