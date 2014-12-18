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Yunanistan'da Enerji Zirvesi

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Kıbrıs'ta yarıda kesilen toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlaması için araştırma gemisi Barbaros'un geri çekilmesinin ön koşul olduğunu söyledi.

Yunanistan'da Enerji Zirvesi

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Kıbrıs'ta yarıda kesilen toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlaması için araştırma gemisi Barbaros'un geri çekilmesinin ön koşul olduğunu söyledi.

18 Aralık 2014 Perşembe 08:19
Yunanistan'da Enerji Zirvesi
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI VENİZELOS: "TOPLUMLAR ARASI MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN, ARAŞTIRMA GEMİSİ BARBAROS'UN GERİ ÇEKİLMESİNİN ÖN KOŞUL"

GKRY DIŞİŞLERİ BAKANI KASULİDİS: "ARZUMUZ VE HEDEFİMİZ MÜZAKERE MASASINA DÖNMEK"

Atina, 18 Aralık 14 : Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Kıbrıs'ta yarıda kesilen toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlaması için araştırma gemisi Barbaros'un geri çekilmesinin ön koşul olduğunu söyledi.

Venizelos, Atina'yı ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis ve Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Atina ve Lefkoşa'nın Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili olarak siyasi açıdan istikrarı ve barışı hedef alan, kalkınma içerikli ikili ve çok taraflı işbirliği oluşumlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten Venizelos, "Birçok kriz odaklarına çok yakın olan bir bölgede, siyasi açıdan istikrarı ve barışı hedef alan barış ve kalkınma içerikli ikili ve çok taraflı işbirliği oluşumlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Venizelos, Yunanistan Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yannis Maniatis'in de katıldığı toplantıda, Yunanistan ile GKRY arasında enerji, güvenlik ve deniz politikalarıyla işbirliğinin cesaretlendirilmesiyle ilgili konuların yanı sıra, iki ülkede ve aynı zamanda ortak Doğu Akdeniz bölgesinde refah ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik çifte bir strateji belirlenmesiyle ilgili beklentilerin ele alındığını söyledi.

Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın uluslararası yasal kimliğinin ve egemenlik haklarının korunması için her zaman Rum lider Anastasiadis ve Rum hükümeti ile yakın bir işbirliği içerisinde hareket ettiğini ifade eden Venizelos, "Yarıda kesilen Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için, bölgede uluslararası yasal düzenin sağlanması ve Barbaros'un Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinden ayrılması ön koşul" diye konuştu.

"ARZUMUZ VE HEDEFİMİZ MÜZAKERE MASASINA DÖNMEK"

GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis ise Doğu Akdeniz'in hiçbir ülkenin dışında kalmadığı barış ve refah denizi olmasını arzu ettiğini belirterek, tüm Doğu Akdeniz ülkelerinin, halklarının çıkarı ve refahı için aralarında işbirliği yapabileceği görüşünü dile getirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin ele alındığını vurgulayan Kasulidis, Yunanistan ile ortak milli hedeflerin tutturulması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Kasulidis, "Arzumuz ve hedefimiz müzakere masasına dönmek" dedi.

Kıbrıs sorununun çözümünün yegane yolunun diyalog olduğuna işaret eden Kasulidis, "Ancak bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin araştırma gemisini Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinden çekmesi ve gelecekte buna benzer hareketleri tekrarlamaması lazım" diye konuştu.
Yunanistan Enerji Bakanı Maniatis de Doğu Akdeniz enerji rezervlerinin Avrupa'ya taşınmasına yönelik "EastMed" projesinin ekonomik açıdan kullanılabilir düzeyde olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, yapılan incelemelerde "East Med'in kullanılabilir düzeyde olduğunun belirlendiğini iddia etti. Kısa bir süre önce GKRY Enerji Bakanı Lakkotripis ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Maniatis, "AB'nin bu önemli projeye destek olma sözü vermiş olması, ortaklarımızı bu konuda ikna etmiş olduğumuz ve bu yönde ilerlememiz gerektiği anlamını taşımaktadır" dedi.
Gazetecilerin, Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail'in katılımlarıyla dörtlü bir enerji zirvesi gerçekleştirilmesi düşüncesi bulunup bulunmadığına ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Venizelos ise toplantıda "Akdeniz'de geniş kapsamlı bir inisiyatif üstlenilmesi görüşünün konuşulduğunu" kaydetti.

(AA/ÖZ/HÖ)

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