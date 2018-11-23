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Yunanistan\'da Devlet İle Kilisenin Ayrılması Tartışmaları

YUNANİSTAN, ARAŞTIRMA VE DİNİŞLERİ BAKANI GAVROĞLU: 

Yunanistan\'da Devlet İle Kilisenin Ayrılması Tartışmaları

YUNANİSTAN, ARAŞTIRMA VE DİNİŞLERİ BAKANI GAVROĞLU: 

23 Kasım 2018 Cuma 08:11
Yunanistan\'da Devlet İle Kilisenin Ayrılması Tartışmaları
YUNANİSTAN, ARAŞTIRMA VE DİNİŞLERİ BAKANI GAVROĞLU:  "HÜKÜMET YENİ ANAYASA KAPSAMINDA YUNAN KİLİSESİNİN MAL VARLIĞINI BİR FON ALTINDA TOPLAYARAK DEVLET VE KİLİSE ARASINDA ORTAKLAŞA DEĞERLENDİRMEYİ PLANLIYOR" 

“DEVLET VE KİLİSENİN FARKLI ROLLERİ BULUNUYOR. BUNUN TARİHİ SEBEPLERİ VE DEVAMLILIĞI VAR. BUNLARI BİR ANDA AYIRAMAZSINIZ”

“DEVLET, DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR, YENİ ANAYASADA BU VURGULANACAK”

Atina, 23 Kasım 18 : Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakanı Kostas Gavroğlu, "Hükümetin, Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi" planladığını söyledi.

Gavroğlu, Yunan Devlet Televizyonu\'nda (ERT) katıldığı bir programda,  hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında devlet ile din işlerinin düzenlenmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan\'da devlet ile kilisenin rollerinin ayrılması meselesinin yıllardır süren bir tartışma olduğunu ifade eden Gavroğlu, bunun kolay çözülecek bir konu olmadığını kaydetti. Gavroğlu, bu konuda birçok teklif bulunduğunu ancak hükümetin meselenin düzenlenmesinde diyalog yolunu tercih ettiğini belirterek, "Devlet ve kilisenin farklı rolleri bulunuyor. Bunun tarihi sebepleri ve devamlılığı var. Bunları bir anda ayıramazsınız." dedi.

Devlet ve kilise arasındaki ilişkilerde sürüncemede bulunan bir dizi tarihi belirsizlikler bulunduğunu söyleyen Gavroğlu, bunlardan birinin kilisenin mal varlığı meselesi olduğunu söyledi. Gavroğlu, "Hükümet yeni anayasa kapsamında Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi hedefliyor. Kilisenin mal varlığının belirlenmesi ve tartışmalı mülkiyetlerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Çalışmaların 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan iki taraf da kazançlı çıkacak." diye konuştu.

Yunanistan\'da din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Gavroğlu, yeni anayasada din görevlilerinin emeklilik ve iş haklarının korunacağını ve maaşlarının devlet tarafından karşılanmaya devam edeceğini belirterek, "Devlet, din özgürlüğünün güvencesidir, yeni anayasada bu vurgulanacak." ifadelerini kullandı. Gavroğlu, bu konuda Kilise yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, iki ay içerisinde ilgili tasarının mecliste onaylanarak kanun haline getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında kısa bir süre önce Başbakan Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronimos görüşmesinde taraflar arasında devlet ile din işlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir mutabakat sağlandığı açıklanmıştı.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, kilise ve devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ettiğini ifade ederek, kiliseye ait mülkler ve yükümlülüklerin iki taraf arasında ortaklaşa paylaşılmasını ve din adamlarının bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını belirtmişti.

(AA/ÖZ/FEZ)
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