banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93916
ALTIN
256.080
DOLAR
6.6346
STERLİN
8.5333
EURO
7.7078
Mali soruşturma sürüyor
MALİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Son Dakika
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE 8.42
banner282

Yunanistan\'da Denizciler Grevi Uzattı

GREV SÜRESİNİN 48 SAATE ÇIKMASIYLA TURİSTLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 300 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN BU DURUMDAN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Yunanistan\'da Denizciler Grevi Uzattı

GREV SÜRESİNİN 48 SAATE ÇIKMASIYLA TURİSTLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 300 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN BU DURUMDAN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ BELİRTİLDİ

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:35
Yunanistan\'da Denizciler Grevi Uzattı

GREV SÜRESİNİN 48 SAATE ÇIKMASIYLA TURİSTLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 300 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN BU DURUMDAN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Atina, 3 Eylül 18 : Yunanistan\'da denizcilik sektöründe çalışanların grevlerini bir gün daha uzatma kararı almasıyla aralarında binlerce turistin de bulunduğu 300 binden fazla kişinin bu durumdan olumsuz etkilendiği bildirildi.
Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi çalışanlarının, maaşlarında daha yüksek zam talep ederek gittikleri grevi, pazarlıkların sonuç vermemesi üzerine bir gün daha uzatma kararı aldı.
Yunanistan Yolcu Gemi İşletmeleri Derneği\'nden (SEEN) yapılan açıklamada, gemi seferlerinin 2 gün iptal edilmesi sebebiyle ada sakinleri ve turistlerin de aralarında bulunduğu 300 binden fazla kişinin grevden etkilendiğinin tahmin edildiği belirtildi.
PNO açıklamasında, 8 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik kriz döneminde çalışanlara tatmin edici düzeyde zam yapılmaması dolayısıyla 24 saatlik greve gidildiği duyurulmuştu.
Yunan basınına göre, PNO\'nun yüzde 5\'lik maaş zammı talebine karşılık, işverenlerin yüzde 2\'lik zam önerisi karşılık bulmadı.
Kurtarma paketi programından son çıkan ülke olan Yunanistan\'da, program resmi olarak 20 Ağustos\'ta sona erm
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çipras'tan Kurtarma Paketi Sonrası Toplu Sözleşme Müjdesi
Çipras'tan Kurtarma Paketi Sonrası Toplu Sözleşme Müjdesi
Rusya'nın Akdeniz'deki Tatbikatı Devam Ediyor
Rusya'nın Akdeniz'deki Tatbikatı Devam Ediyor
Vietnam'da Şiddetli Yağış 10 Can Aldı
Vietnam'da Şiddetli Yağış 10 Can Aldı
İngiltere'den Myanmar'a Reuters Muhabirilerini Bırakma Çağrısı
İngiltere'den Myanmar'a Reuters Muhabirilerini Bırakma Çağrısı
Trablus'taki Çatışmalarda 41 Kişi Öldü
Trablus'taki Çatışmalarda 41 Kişi Öldü
"karadağ Bir An Önce Ab'ye Girmeli"
Almanya'da Şarap Festivaline Eşek Arısı Saldırısı
Almanya'da Şarap Festivaline Eşek Arısı Saldırısı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Yarın Türkiye'ye Gidiyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Yarın Türkiye'ye Gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye'nin Başkenti Şam'ı Ziyaret Ediyor
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beşşar Esed Ve Diğer Rejim Yetkilileriyle Görüşmek İçin Suriye'nin Başkenti Şam'ı Ziyaret Ediyor
İran'dan İdlib Mesajı
İran'dan İdlib Mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim