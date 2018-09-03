Yunanistan\'da Denizciler Greve Gitti, Deniz Seferleri Durdu





Atina, 3 Eylül 18 : Yunanistan\'da denizciler sendikasının bir günlük greve gitmesi nedeniyle deniz seferleri iptal edildi.Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi çalışanlarının maaşlarında daha yüksek zam talep ederek greve gitti.PNO\'dan yapılan açıklamada, işverenlerin, 8 yıl boyunca çalışanların maaşlarına tatmin edici düzeyde zam yapmayı reddetmesi nedeniyle grev kararı alındığı belirtildi.Grev nedeniyle Yunan adaları ve ana kara arasındaki gemi seferleri sabah 06.00\'dan itibaren bir gün süreyle durduruldu.(AA/AK/FEZ)