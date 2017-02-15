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15 Şubat 2017 Çarşamba 13:32

Yunanistan'da 46 Ay Sonra Enflasyon

Yunanistan'da ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 46 ay sonra ilk kez artarak, yıllık bazda yüzde 1,2'ye yükseldi.

Yunanistan'da 46 Ay Sonra Enflasyon
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ELSTAT VERİLERİNE GÖRE, 2017 YILI OCAK AYINDA TÜFE 46 AY SONRA ARTARAK YILLIK BAZDA 1,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

ÜLKEDE 45 AY SÜREN DEFLASYONDAN SONRA 2016 ARALIK'TA TÜFE'DE DEĞİŞİM YAŞANMAMIŞTI 

Atina, 15 Şubat 17 : Yunanistan'da ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 46 ay sonra ilk kez artarak, yıllık bazda yüzde 1,2'ye yükseldi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, 2017 yılı ocak ayında TÜFE 46 ay sonra artarak yıllık bazda 1,2 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık sürede ise TÜFE yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Ulaşımdaki yüzde 4,6'lık artışı, yüzde 3,6 ile konut, yüzde 2,5 ile tütün ve alkollü içecekler, yüzde 2,1 ile iletişim kalemleri takip etti. Gıda ve içeceklerdeki yükseliş ise yüzde 1,1 şeklinde gerçekleşti. 

Öte yandan, giyim ve ayakkabıda fiyatlar yüzde 3,1 azalırken, dayanaklı mal fiyatlarında 2,4'lük düşüş yaşandı. Avrupa Birliği ülkeleri için hesaplanan harmonize TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

Yunanistan'da 45 ay süren deflasyondan sonra, 2016 Aralık'ta TÜFE'de değişim yaşanmamıştı. 

(AA/AK/HÖ)

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