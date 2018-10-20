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Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi

BAŞBAKAN ALEKSİS ÇİPRAS, CUMHURBAŞKANI PROKOKOPİS PAVLOPULOS\'UN HUZURUNDA YEMİN EDEREK GÖREVİ DEVRALDI 

Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi

BAŞBAKAN ALEKSİS ÇİPRAS, CUMHURBAŞKANI PROKOKOPİS PAVLOPULOS\'UN HUZURUNDA YEMİN EDEREK GÖREVİ DEVRALDI 

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
BAŞBAKAN ALEKSİS ÇİPRAS, CUMHURBAŞKANI PROKOKOPİS PAVLOPULOS\'UN HUZURUNDA YEMİN EDEREK GÖREVİ DEVRALDI 
ÇİPRAS: "YUNANİSTAN, 3 BUÇUK YILLIK SYRİZA HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA İLE BÖLGEDE BİR İSTİKRAR UNSURU HALİNE GELDİ" 
"TÜRKİYE İLE AÇIK İLETİŞİM KANALLARINI SÜRDÜRDÜK. KIBRIS KONUSUNDA, ÇÖZÜM İSTEMEYEN TARAF OLMA LEKESİNDEN KURTULDUK VE ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜME ÇOK YAKLAŞTIK"
Atina, 20 Ekim 18 (.): Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias\'ın istifasının ardından başbakanlığın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos\'un huzurunda yemin ederek göreve başlayan Çipras, daha sonra Dışişleri Bakanlığı\'na giderek selefi Kocias\'tan görevi devraldı.
Çipras, burada yaptığı konuşmada, Kocias\'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Yunanistan\'ın, 3 buçuk yıllık SYRİZA hükümeti döneminde izlediği dış politikayla bölgede bir istikrar unsuru haline gelerek lider rolü oynadığını ifade eden Çipras, bu kapsamda Türkiye\'yle ilişkilerde ve Kıbrıs meselesinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.
Çipras, "Egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyarak, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürdük. Kıbrıs konusunda, çözüm istemeyen taraf olma lekesinden kurtulduk ve adil ve kalıcı bir çözüme çok yaklaştık." dedi.
Kocias da konuşmasında görevi süresince, kendisine gösterdiği güven için Çipras\'a teşekkür etti.
Karasularının genişletilmesinin aşamalı olarak yapılacağını belirten Kocias, ilk adımın, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi\'ndeki "Diapontia" adalarından başlayarak Girit\'in Kuzey batısındaki "Antikithira" adalarına kadar olan bölgede uygulanacağını ileri sürdü.
Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti. Başbakan Çipras, Kocias\'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirmişti.
(AA/TUĞ/HÖ)

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