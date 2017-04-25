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25 Nisan 2017 Salı 12:31

Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden üçüne ilişkin Türkiye'nin iade talebi reddedildi.

Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerler
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YUNAN MAHKEMESİ, DARBECİ ASKERLERDEN ÜÇÜNÜN İADESİNE YÖNELİK TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Atina, 25 Nisan 17 : Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden üçüne ilişkin Türkiye'nin iade talebi reddedildi.

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine hâkim karşısına çıkarıldı.

Darbeci askerlerin savunmalarının ardından söz alan savcı Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduğu yeni delillerin inandırıcı bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini kaydetti.

Darbeci askerlerden diğer beşine ilişkin henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

(AA/RU/GÜL)

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