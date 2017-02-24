Yunanistan'a Kaçak Giren 2 Türk Askeri İltica Talebinde Bulundu

YUNAN POLİSİNE TESLİM OLAN VE DEDEAĞAÇ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TUTULDUĞU BELİRTİLEN KAÇAKLARIN 15 TEMMUZ'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALAN ORDU MENSUPLARI OLDUĞU EDİLDİ

Gümülcine, 24 Şubat 17 : Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Türk vatandaşı Yunan polisine teslim oldu.

Yunan basın yayın organları, Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu belirtilen 2 kaçağın 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yer alan ordu mensupları olduğunu duyurdu.

Söz konusu olayın Yunan emniyet birimleri ve başbakanlık çevrelerince de doğrulandığı belirtilen haberlerde, H.Ç. ve F.A. isimli 2 kaçağın 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Orestiada polis şubesine giderek teslim olduğunu ve daha sonra getirildikleri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğu ifade edildi.

Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, konuya ilişkin haberinde, 2 kaçağın Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığını iddia etti.

(AA/RU/GÜL)