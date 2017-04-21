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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Yunanistan 60 Sığınmacıyı Geri Gönderdi

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde Yunanistan'dan 60 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan 60 Sığınmacıyı Geri Gönderdi
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TÜRKİYE-AB GÖÇMEN MUTABAKATI KAPSAMINDA 60 SIĞINMACI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Atina, 21 Nisan 17 : Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde Yunanistan'dan 60 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, sığınmacıların AB sınır koruma ajansı FRONTEX aracılığıyla İstanköy Adası'ndan deniz yoluyla Güllük Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Sığınmacılar arasında 56 Pakistan, 3 Bangladeş ve 1 Nepal uyruklu kişi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan sığınmacıların, 36'sının sığınma taleplerinin görüşülmesine son verildiği, 21'inin iltica başvurularının reddedildiği ve 3'ünün ise uluslararası koruma başvurularını geri çektikleri kaydedildi.

Böylece, mutabakat kapsamında geçen nisandan bu yana Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısı bin 74'e yükseldi.

(AA/ÖZ/GÜL)

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