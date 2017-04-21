Yunanistan 60 Sığınmacıyı Geri Gönderdi

Böylece, mutabakat kapsamında geçen nisandan bu yana Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısı bin 74'e yükseldi.

Öte yandan sığınmacıların, 36'sının sığınma taleplerinin görüşülmesine son verildiği, 21'inin iltica başvurularının reddedildiği ve 3'ünün ise uluslararası koruma başvurularını geri çektikleri kaydedildi.