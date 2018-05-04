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Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi

Cenevre, 4 Mayıs 18 : Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yunanistan\'dan son 20 ayda 10 binden fazla göçmenin

Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi

Cenevre, 4 Mayıs 18 : Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yunanistan\'dan son 20 ayda 10 binden fazla göçmenin

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi

Cenevre, 4 Mayıs 18 : Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yunanistan\'dan son 20 ayda 10 binden fazla göçmenin "gönüllü olarak" ve "güvenli bir şekilde" kendi ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı IOM\'nin Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi\'nde düzenlediği basın toplantısında, "IOM, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan tarafından finanse edilen \'Yardımlı Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (AVRR)\' programı aracılığıyla, 20 aylık dönemde toplam 10 bin 576 göçmenin 84 ülke ve bölgeye gönüllü geri dönüşüne destek verdi." dedi.

Sözcü Millman, örgütün ayrıca Haziran 2016\'dan Nisan 2018\'e kadar uygun şartları taşıyan 2 bin 500 göçmene "hedeflenmiş yeniden entegrasyon desteği" verdiğini aktardı.

Ülkelerine "gönüllü olarak" ve "güvenli bir şekilde" geri dönen göçmenlerin 8 bin 375\'inin erkek, 2 bin 125\'inin de kadından oluştuğu bilgisini paylaşan Millman, 77 refakatsiz göçmen çocuğun da yeniden ailelerine kavuşmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Millman, geri dönen göçmenlerin yüzde 80\'nini Pakistan (3105), Irak (1980), Afganistan (1096), Gürcistan (1044) ve Cezayir (986) vatandaşlarının oluşturduğunu kaydetti.

ÇİPRAS\'TAN "TÜRKİYE-AB GÖÇMEN MUTABAKATINA" ÖVGÜ

Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nda sığınmacı sorununa karşı dün düzenlenen protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın ada ziyareti sırasında, bazı grupların çağrısıyla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, sığınmacıların Midilli\'den taşınması talebiyle yürüyüş yapmıştı.

Türkiye ile AB arasındaki göçmen mutabakatı öncesi Yunan adalarına günde ortalama 5 bin sığınmacının geçtiğini hatırlatan Çipras, "Bu anlaşma olmasaydı işler üç kat daha kötü olurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

(AA/DOĞ/GUR)

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