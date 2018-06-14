banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.263
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2574
EURO
5.4511
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Yunanistan ve Makedonya'nın “İsim Sorununda“ Anlaşma Sağlandı!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan "isim sorununda" varılan anlaşmaya saygı duyduğunu söyledi.

Yunanistan ve Makedonya'nın “İsim Sorununda“ Anlaşma Sağlandı!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan "isim sorununda" varılan anlaşmaya saygı duyduğunu söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 16:22
Yunanistan ve Makedonya'nın “İsim Sorununda“ Anlaşma Sağlandı!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan "isim sorununda" varılan anlaşmaya saygı duyduğunu söyledi.
Maas, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikolo Dimitrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Makedon ve Yunan hükümetlerini isim sorununda anlaşmaya varmalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, bunun tarihi bir anlaşma olduğunu ifade etti.
Böylelikle bu anlaşmazlığın aşıldığını ve yeni fırsatların yakalanacağını belirten Maas, "Bu zor ve her iki taraf için büyük anlam taşıyan konuda anlaşmaya varılmasına saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.
Anlaşmanın Makedonya halkının onayını hak ettiğini ifade eden Maas, Almanya'nın bu süreci destekleyeceğini  söyledi.
Makedonya'nın isim sorununundaki anlaşmayla  Avrupa Birliği'ne (AB) giden yolda önemli ve belki de son engeli aştığını savunan Maas, AB kriterlerinin yerine getirilmesi konusunda Makedonya'da son yıllarda etkileyici bir reform sürecinin gerçekleştiğini kaydetti.
Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da isim sorunun çözülmesinde iyi bir yol izlediklerini belirterek, "Makedonya tarihi günler, haftalar ve aylar yaşıyor." diye konuştu. 
"Komşularımızla anlaşmazlık istemiyoruz." diyen Dimitrov, gelecek kuşaklara bir perspektif sunmak istediklerini kaydetti.

banner277
Makedonya ile Yunanistan arasında yürütülen müzakereler sonucunda iki tarafın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republika Severna Makedonija) ismi üzerinde anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
İSİM SORUNU
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 14.06.2018 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde
Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!
ABD'den Suriye'deki Beyaz Baretliler'e 6,6 Milyon Dolarlık Yardım!
ABD'den Suriye'deki Beyaz Baretliler'e 6,6 Milyon Dolarlık Yardım!
"Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı"
"Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı"
Rusya'da Emeklilik Yaşı Yükselecek, KDV Artacak...
Rusya'da Emeklilik Yaşı Yükselecek, KDV Artacak...
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti!
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti!
Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!
Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!
"BM'den Suriye Anayasa Komisyonu Açıklaması"
"BM'den Suriye Anayasa Komisyonu Açıklaması"
Malezya'dan Bm'nin Filistin Kararına Destek
Malezya'dan Bm'nin Filistin Kararına Destek
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov Bulgaristan'da
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov Bulgaristan'da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim