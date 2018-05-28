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"Yunanistan ve Makedonya Arasındaki “İsim Sorunu“

Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

"Yunanistan ve Makedonya Arasındaki “İsim Sorunu“

Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:47
"Yunanistan ve Makedonya Arasındaki “İsim Sorunu“


Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

Brüksel'de, AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonunda Yunan gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocias, Yunanistan ve Makedonya dışişleri bakanlarının, başbakanlarının kendilerine verdiği görevi yerine getirdiğini ifade ederek "Biz bitirdik, şimdi söz başbakanlarda." dedi.

Kocias, "Bugün, belki yarın uzmanlar düzeyinde teknik ve hukuki meseleler müzakere edilecek. Bunlar çözülmesi gereken konular. Bunlar açıklığa kavuşturulduğunda, dışişleri bakanları düzeyinde oluşturulan metinler iki başbakana sunulacak ve onlar da aralarında konuşarak nihai anlaşmaya varacaklar." ifadelerini kullandı.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, "İsim meselesiyle ilgili müzakerelerde son aşamaya gelindi." diyerek görüşmelerin teknik düzeyde sürdüğünü ve bu hafta içerisinde Yunanistan ve Makedonya başbakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan medyasında yer alan haberlerde, Brüksel öncesinde ABD'de temaslarda bulunan Kocias'ın, bugün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-WalterSteinmeier tarafından kabul edileceği, yarın da Alman mevkidaşıHeikoMaas ile bir araya geleceği bildirildi.

"MAKEDONYA İLİNDEN CUMHURİYETİ" ÖNERİSİ

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Makedonya Başbakanı ZoranZaev, 20 Mayıs'ta Yunanistan ile yaşadıkları isim krizini çözmek için "RepublikaİlindenskaMakedonija" (Makedonya İlinden Cumhuriyeti) ismini önermişti.

Zaev, "RepublikaIlindenskaMakedonija, Yunanistan ile olası uzlaşma ismidir. İngilizce Republic of IlindenMacedonia, Arnavutça RepublikaIlinditase e Maqedonise." demişti.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

 

Son Güncelleme: 28.05.2018 19:54
Anahtar Kelimeler:
YunanistanMekedonyaIsimSorunu
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