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Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak

Yunanistan Süper Ligi'nde alınan güvenlik önlemleri kapsamında PAOK ile AEK arasında oynanacak önemli maçı, Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius yönetecek.

Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak

Yunanistan Süper Ligi'nde alınan güvenlik önlemleri kapsamında PAOK ile AEK arasında oynanacak önemli maçı, Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius yönetecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:09
Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak

Yunanistan Süper Ligi'nde alınan güvenlik önlemleri kapsamında PAOK ile AEK arasında oynanacak önemli maçı, Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius yönetecek.

Yunanistan Merkez Hakem Komitesi, 23 Eylül Pazar günü Selanik kentinde PAOK ve AEK takımları arasında yapılacak karşılaşmayı Finlandiyalı Mattias Gestranius'un yöneteceğini duyurdu.

Son yıllarda yaşanan güvenlik sorununu çözmek amacıyla alınan bu istisnai kararla Gestranius, yaklaşık yarım asır sonra Yunanistan liginde düdük çalan ilk yabancı hakem olacak. 

Yunanistan futbolunda son yıllarda artan şiddet olayları ve şike iddiaları nedeniyle, bu sezon Yunan ligindeki diğer önemli maçlarda da yabancı hakemlere görev verilmesi bekleniyor. 

Geçen sezon Selanik'teki PAOK-AEK maçında tartışmalı hakem kararının ardından çıkan olaylarda, PAOK Başkanı Ivan Savvidis sahaya belindeki tabancayla girmiş ve mücadele tatil edilmişti. 

Yaşananların ardından lige iki haftadan fazla süre ara verilirken, FIFA yetkilileri ise Yunan takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilme ihtimalini gündeme taşımıştı. Bunu üzerine Yunanistan Futbol Federasyonu, ülke futbolunda alınan güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurmuştu.


Son Güncelleme: 20.09.2018 17:12
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