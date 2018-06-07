Yunanistan Savunma Bakanı'ndan darbeci askerlere ilişkin açıklama

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin, NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendireceğini söyledi.
Kammenos, Yunanistan'da düzenlenen "Salamis Storm 2018" tatbikatının açılışında konuştu.
Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım." dedi.
Kammenos, Perşembe günü Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak.