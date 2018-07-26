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Yunanistan Pendeli Belediye Başkanı Dimitris: Yangın kopan elektrik kablolarından çıktı

Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, Yunanistan'daki orman yangınının kopan elektrik kablolarından çıktığını söyledi.

Yunanistan Pendeli Belediye Başkanı Dimitris: Yangın kopan elektrik kablolarından çıktı

Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, Yunanistan'daki orman yangınının kopan elektrik kablolarından çıktığını söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:55
Yunanistan Pendeli Belediye Başkanı Dimitris: Yangın kopan elektrik kablolarından çıktı

Yunanistan Pendeli Belediye Başkanı Dimitris: Yangın kopan elektrik kablolarından çıktı

Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, Yunanistan'daki orman yangınının kopan elektrik kablolarından çıktığını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükselirken, Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, yangının kopan elektrik kablolarından çıktığını söyledi.

Yangın bölgesindeki Pendelli'nin Belediye Başkanı Stergiyu, 83 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangının, Pendelli bölgesideki Dau dağında Yunan Elektrik Teşkilatı'na (DEH) ait enerji hatlarının kopması sonucunda çıktığını aktardı.

Stergiyu özel bir radyoya yaptığı açıklamada, yangın başladığında Pendelli Dağı'na ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Orada, kopmuş halde, yerde DEH’ye ait elektrik kabloları gördüm. İnanıyorum ki, yangın oradan başladı" dedi.

Yangının kısa sürede çevreye yayıldığını anlatan Stergiyu, "Yangın adeta bir atom bombası gibi patladı. İlk önce alevlerin Dionisos bölgesine doğru ilerleyeceğini tahmin ettik. Ancak rüzgar nedeniyle yön değiştirdiğinde artık kontrol edilmesi mümkün değildi" diye konuştu.

Ölü sayısı 83'e yükseldi

Ülkede yangın faciasının yaraları sarılmaya çalışılırken Sağlık Bakanlığı, Mati bölgesindeki yangında yaralanan ve Atina KAT Hastanesi’nde tedavi altına alınan 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe edildiği belirtildi.

Yangından etkilenen Rafina ve Mati bölgelerinde yaralananlardan 60’nın Attika bölgesindeki 6 hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 11’inin durumunun da ağır olduğu kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 100’den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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