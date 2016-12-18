Yunanistan ND Partisi Genel Başkanı Miçotakis

"ANASTASİADİS'İN ADA'DA ADİL, KALICI VE İŞLEYEBİLİR BİR ÇÖZÜM YÖNÜNDE SARF ETTİĞİ ÇABALARINI TEREDDÜTSÜZ DESTEKLİYORUZ"

Yunanistan'da, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi Başkanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile dostluk ve işbirliği ilişkileri arzuladığını belirtti.

Batı Trakya'yı ziyaret eden Miçotakis, Gümülcine'de bir otelde parti taraftarlarına yaptığı konuşmada, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu ile Türk azınlık konusuna değindi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin uluslararası hukuka, antlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini ifade eden Miçotakis, "Türkiye'deki durum çok endişe yaratıyor. Yunanistan Türkiye ile dostluk ve işbirliği ilişkileri arzuluyor. Ancak, Türkiye de aynı arzuları taşımalı. Maalesef son zamanda Türk tarafından yapılan ve tekrarlanan açıklamalar bu yönde değil. Bu durum kaygı yaratıyor" dedi.

Miçotakis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Ada'da adil, kalıcı ve işleyebilir bir çözüm yönünde sarf ettiği çabalarını tereddütsüz desteklediğini, çözüm için çok katılımlı zirve gerçekleşmesi durumunda buna Avrupa Birliği'nin de dahil olması gerektiğini dile getirdi.

Batı Trakya'daki Türk azınlık konusuna değinen Miçotakis, bu konudaki önceliğinin azınlık nüfusuna eşit fırsatlar sağlayacak çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Babası olan eski başbakanlardan Konstantinos Miçotakis'in, 25 yıl önce açıkladığı yasalar önünde eşit hak ve sorumluluklar politikasının bölgedeki azınlık unsurunun eşitlenmesine yönelik olumlu sonuçlar getiren fiili bir hareket olduğunu ifade eden Miçotakis, bu politikanın Müslüman azınlığın sosyal ve siyasi yaşama eşit şekilde katılımını sağladığını ileri sürdü.

Miçotakis, ND'nin, azınlık ile olan ilişkilerini yeniden inşa ettiğini vurgulayarak, "Bugün azınlık nüfusu eşit hak ve sorumluluklar politikası kapsamında Yunan vatandaşı olmanın tüm imtiyazlarından yararlanıyor. Benim önceliğim azınlığa eşit fırsatlar sağlayacak, aynı zamanda Türk ve Yunan dillerinin iyi öğrenileceği eğitim sistemi oluşturmak. Bölgenin sorunlarını dinlemek ve sorunları çözmek için kapım her zaman açık olacak" diye konuştu.

ND Başkanı Miçotakis, Batı Trakya'daki temasları kapsamında, İskeçe bölgesinde yegane Türk belediyesi olan Mustafçova Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Cemil Kabza'dan bölgenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.



