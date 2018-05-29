Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya'da seçim mitingi düzenleyeceğini yazdı. Gazete, İnce'nin önce Gümülcine'ye ardından da İskeçe'ye gideceğini belirtti.

24 Haziran erken seçimi Yunan basınının da gündeminde. Erken seçim tarihinin belli olmasından önce Türkiye karşıtı sert açıklamalarda bulunan Atina, seçim tarihinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını duyurmuş ve bu tür açıklamaların seçimleri etkileyebileceğini dile getirmişti. Fakat Yunan basını bugün 24 Haziran seçimlerine geniş yer verdi, bunun sebebi ise cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ydi.

"SEÇİM YARIŞI TRAKYA'YA GELİYOR"



Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini, cumhurbaşkanlığı yarışında aday olan İnce’nin Batı Trakya’ya gideceğini iddia etti. Gazete, “Türkiye’deki seçim yarışı Trakya’ya geliyor” başlığını atarken, “İnce, 31 Mayıs’ta Gümülcine’ye gidecek. Kaynaklar, İnce’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu saat 13:00’te ziyaret edeceğini söyledi ve daha sonra oradaki Türk gençlik derneklerinin binasının önünde seslenecek” ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN DA GELECEK Mİ?"



Kathimerini’ye konuşan kaynaklar İnce’nin daha sonra İskeçe’ye de geçebileceğini açıklarken turun devamında İnce’nin Bulgaristan’ın güneyine gidebileceğini iddia etti. Gazeteye konuşan kaynaklar, İnce’nin böylelikle Avrupa’daki etkisini artırmayı hedeflediğini aktardı.

Kathimerini, İnce’nin kararının ardından, “Trakya’da akıllara gelen soru şu. Eğer Muharrem İnce, oraya ilk giden olursa, Erdoğan da birkaç gün sonra oraya gidip bir miting düzenler mi?” sorusunu sordu