Yunanistan Mahkemesinden 5 Yabancı STK Üyesine Beraat!

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Ceza Mahkemesi, insan kaçakçılığı suçundan yargılanan 3'ü İspanya, 2'si Danimarka vatandaşı 5 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesinin beraatine karar verdi.

Yunan haber ajansı AMNA'nın haberine göre, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmesine yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan 5 STK üyesi, Midilli Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Üç İspanyol itfaiye eri ve iki Danimarkalı gönüllünün, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, sanıklar mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

5 STK üyesi, 2016 yılı başında iki göçmen botunu Yunan Sahil Güvenlik birimlerine haber vermeden karaya çekmekle suçlanarak tutuklanmıştı.