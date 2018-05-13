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Yunanistan Kupası'nda Gergin Final!

AEK ve PAOK futbol takımları arasında oynanan Yunanistan Kupası finali öncesinde çıkan olaylarda bir aracın kundaklandığı, 5 taraftarın ise yaralandığı bildirildi. 

Yunanistan Kupası'nda Gergin Final!

AEK ve PAOK futbol takımları arasında oynanan Yunanistan Kupası finali öncesinde çıkan olaylarda bir aracın kundaklandığı, 5 taraftarın ise yaralandığı bildirildi. 

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
Yunanistan Kupası'nda Gergin Final!

AEK ve PAOK futbol takımları arasında oynanan Yunanistan Kupafinali öncesinde çıkan olaylarda bir aracın kundaklandığı, 5 taraftarın ise yaralandığı bildirildi. 
Yunan basınında yer alan haberlerde, maç öncesinde OAKA Stadı'na giden PAOK taraftarlarını taşıyan bir aracı, AEK taraftarlarının durdurduğu belirtildi.  
PAOK taraftarlarının araçtan indirildikten sonra darp edildiği, aracın da ateşe verildiği ifade edildi. Çıkan olaylarda hafif yaralanan 5 taraftarın ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 
Dün geceden itibaren başkent ekibi AEK ve Selanik takımı PAOK taraftarları kentin çeşitli yerlerinde karşı karşıya gelmesi sonucu çıkan olaylara Yunan emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulunuyor. 
Yunanistan Süper Ligi'nde iki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesini ise AEK kazanmıştı. İki takım arasında Selanik'te oynanan maçta PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in tartışmalı hakem kararı sonrası belinde bir tabanca ile sahaya girmesinin ardından ligler bir süre ertelenmişti. 
Geçen yıl da kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki mücadelede olaylar çıkmıştı.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
YunanistanKupaFinaliGerginlik
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