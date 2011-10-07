YUNANİSTAN, İTALYA VE ABD, 1 KAZANIP 3 - 4 HARCIYOR

Son yıllarda isimleri ekonomik sorunlarıyla anılan Yunanistan, İtalya ve ABD'nin başı, gelirlerinin 3-4 katını aşan borçlarıyla dertte.

Dünyanın, miktarı açısından en borçlu ülkesi ABD ile ekonomik krizlerle sarsılan İtalya'nın kamu borçları, gelirlerinin 3 katından fazla iken, bir çok ekonomist tarafından ''battı, batacak'' denilen Yunanistan'ın borçları ise gelirinin 4 katını aşıyor.

AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Fon, miktarı açısından dünyanın en borçlu ülkesinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD olacağını tahmin ediyor. Tahminlere göre, ABD'nin kamu borcu bu yılın sonunda 11 trilyon 207 milyar 309 milyon avro olacak. ABD'nin kamu gelirinin ise 3 trilyon 540 milyar 35 milyon avroda kalacağı ön görülüyor. Rakamlar karşılaştırıldığında ABD'nin kamu borcu, gelirinin 3.16 katı olacak.

Gelirine göre borcu en yüksek olan ülke ise Yunanistan... Yunanistan'ın kamu borcu bu yılın sonunda 365 milyar 638 milyon avroyu bulacak, ancak geliri 88 milyar 497 milyon avro civarında seyredecek. Buna göre Yunanistan'ın, gelirinin 4 katından fazla borç ödemesi yapması gerekiyor. IMF'in verilerine göre, Yunanistan'ın kamu borcu, önümüzdeki yıl gelirine göre daha da artacak. Yunan Hükümeti, 2012'de neredeyse gelirinin 5 katı kadar borç ödeyecek.

Son yıllarda ardı ardına gelen ekonomik krizlerle sarsılan İtalya'da da durum çok farklı değil. Yunanistan kadar olmasa da İtalya da kamu gelirlerinin neredeyse 3 katı kadar borç ödemesi yapması gerekiyor. Yıl sonuna kadar 729 milyar 944 milyon avro kamu geliri elde edecek İtalya'nın yine bu yıl ödemesi gereken kamu borcu tutarı 2 milyar avroya yaklaşmış durumda. Fon, İtalya'da gelirle borç arasındaki makasın ise önümüzdeki yıl nispeten kapanacağını öngörüyor.

İRLANDA KORKUTUYOR

Avro bölgesindeki borç krizi ve ABD'nin ekonomik yapısındaki belirsizliğin, İrlanda ekonomisindeki toparlanma sürecini de olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen ekonomistler, verilere bakıldığında haklı çıkmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, bu yıl ve gelecek yılın verileri karşılaştırıldığında İrlanda'nın kamu borcu ile kamu geliri arasındaki makasın gittikçe arttığı görülüyor. 2010'da kamu borcu, gelirinin 2.79 katı olan İrlanda'da söz konusu oran bu yıl 3.15'e çıkarken, önümüzdeki yıl 3.27'ye yükseleceği öngörülüyor. İrlanda bu yıl 54 milyar 433 milyon avro gelir elde edecekken, 171 milyar 901 milyon avro borç ödemesi yapması gerekiyor.

Portekiz'de de durum çok farklı görünmüyor. Ülkenin kamu borcu, gelirinin 2.5 katında seyrederken, önümüzdeki yıl bu oranın daha da artacağı düşünülüyor. Portekiz'in ardından benzer durumda olan ülkeler ise Belçika, Almanya ve Slovenya...

TUZU KURULAR DA VAR

Avrupa'da bir çok ülke borçlarıyla uğraşırken, ''tuzu kuru'' olan ülkeler de yok değil. Finlandiya ve nispeten ''küçük bir ekonomiye'' sahip olan Lüksemburg, borçlarından daha fazla gelir elde ediyor. Lüksemburg'un geliri, borcunun iki katını aşarken, Finlandiya'nın borcu ise gelirinin yüzde 90'ı seviyelerinde...

Bu yıl 17 milyar 475 milyon avro kamu geliri elde etmesi beklenen Lüksemburg'un borç ödemesi sadece 8 milyar 756 milyon avro iken, Finlandiya'da bu rakamların; 101 milyar 361 milyon avro gelir, 96 milyar 173 milyon avro borç olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

TÜRKİYE

Türkiye ise bu konuda Avro Bölgesindeki bir çok ülkeden çok daha iyi görünüyor. Kamu geliri ile kamu borcu arasındaki makasın açıklığı açısından karşılaştırıldığında 16 Avro Bölgesi ülkesi ve ABD arasında Türkiye; Lüksemburg, Finlandiya ve Slovenya'nın ardından 4. iyi durumda bulunuyor.

Dünya'nın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin kamu gelirleriyle kamu borçlarını karşılama kapasitesi geçtiğimiz yıl, bu yıl ve önümüzdeki yıla bakıldığında her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl 187 milyar 457 milyon avro borçla karşı karşıya olan Türkiye'nin kamu geliri 145 milyar 318 milyon avro düzeyindeyken, bu yıl kamu gelirinin 171 milyar 13 milyon avro, borcunun ise 203 milyar 659 milyon avro olması bekleniyor. Yine tahminlere göre Türkiye, önümüzdeki yıl 185 milyar 952 milyon avro gelir elde edecekken, 210 milyar 613 milyon avro borç ödeyecek.

ÜLKELERİN GELİRLERİ VE BORÇLAR

IMF'in verilerine göre, Avro Bölgesi'ndeki 16 ülke ile ABD ve Türkiye'nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki cari kura göre, kamu gelirleri ile kamu borçları şöyle:

Kamu Gelirleri (milyon avro)

Ülke 2010 2011 2012

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Avusturya 137.269 145.298 150.700

Belçika 172.267 183.077 190.550

Kıbrıs Rum Kesimi 7.213 7.416 7.892

Finlandiya 94.355 101.361 107.509

Fransa 957.591 1.006.958 1.048.389

Almanya 1.082.089 1.133.086 1.157.695

Yunanistan 89.903 88.497 88.397

İrlanda 52.999 54.433 56.719

İtalya 713.032 729.944 760.344

Lüksemburg 16.446 17.475 18.316

Malta 2.428 2.529 2.640

Hollanda 263.973 277.314 290.903

Portekiz 71.664 72.220 72.107

Slovakya 21.814 22.994 24.141

Slovenya 14.794 15.049 15.600

İspanya 379.500 400.100 411.600

Türkiye 145.318 171.013 185.952

ABD 3.342.242 3.540.035 3.761.805



Kamu Borçları (milyon avro)



Ülke 2010 2011 2012

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Avusturya 205.212 217.617 230.704

Belçika 340.803 354.072 367.128

Kıbrıs Rum Kesimi 10.619 11.613 12.467

Finlandiya 87.216 96.173 101.692

Fransa 1.591.200 1.726.697 1.830.434

Almanya 2.079.629 2.122.444 2.151.212

Yunanistan 328.588 365.638 410.612

İrlanda 148.074 171.901 185.943

İtalya 1.843.015 1.924.237 1.967.293

Lüksemburg 7.661 8.756 10.070

Malta 4.186 4.376 4.577

Hollanda 374.633 398.010 415.524

Portekiz 160.470 181.547 190.574

Slovakya 27.538 30.930 33.650

Slovenya 13.403 16.193 18.178

İspanya 638.800 733.200 782.800

Türkiye 187.457 203.659 210.613

ABD 10.192.239 11.207.309 12.102.093



Not: 2010 yılına ilişkin rakamlarda yalnızca ABD'nin, 2011 ve 2012 yılına ilişkin rakamlarda ise tüm ülkelerin kamu gelirleri ile kamu borçları, tahminidir.

IMF'in verilerinde ABD ile Türkiye'nin rakamları ulusal para cinsleri açısından verilmiş olup, doğru bir karşılaştırma yapabilmek için rakamlar, avroya çevrilmiştir.