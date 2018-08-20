banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.866
DOLAR
6.0803
STERLİN
7.7886
EURO
6.9433
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sarhoşluk başına dert oldu
SARHOŞLUK BAŞINA DERT OLDU
Suçlular KKTC’de gizleniyor
SUÇLULAR KKTC'DE GİZLENİYOR
banner282

Yunanistan'ın 8 Yıldır Süren Ekonomik Kurtarma Programı Sona Erdi!

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

Yunanistan'ın 8 Yıldır Süren Ekonomik Kurtarma Programı Sona Erdi!

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09
Yunanistan'ın 8 Yıldır Süren Ekonomik Kurtarma Programı Sona Erdi!


Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.

Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu. Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe sokmuştu.

EKONOMİ HALA KRİZ ÖNCESİ SEVİYEYE ULAŞAMADI, İŞSİZLİK YÜZDE 20

Yunan ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla ekonomi yüzde 25 oranında küçüldü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar euro'dan fazla kredi açılmıştı. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine üç yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti.

ESM, Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daya ayırmıştı ama Atina'nın buna ihtiyaç duymadığı açıklandı.

“YUNANİSTAN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”

ESM Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.

Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, ekonomisini eline alan Yunanistan'ın, krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç pakette toplam 289 milyar euroluk kredi vermişti.

 

banner288
Son Güncelleme: 20.08.2018 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelandalı Bakan Doğum Yapmaya Bisikletle Gitti
Yeni Zelandalı Bakan Doğum Yapmaya Bisikletle Gitti
Hindistan'dan Pakistan'a Diyalog Çağrısı
Hindistan'dan Pakistan'a Diyalog Çağrısı
Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..
Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..
Hindistan'daki Yağışlar...
Hindistan'daki Yağışlar...
Endonezya'daki Depremler
Endonezya'daki Depremler
Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...
Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü
Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı
Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı
Meksika kıyılarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
Meksika kıyılarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
6,9 büyüklüğünde deprem
6,9 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim