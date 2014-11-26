Yunanistan İle Mısır Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Yunanistan ile Mısır arasında askeri işbirliğiyle ilgili mutabakat zaptı imzalandı.

Alınan bilgiye göre, Atina'yı ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı Mihail Kostarakos tarafından imzalanan ve iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen anlaşma, askeri eğitim ve tatbikatlar gibi ortak faaliyetler yapılmasını öngörüyor.

Yunan mevkidaşının daveti üzerine geldiği Atina'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile de bir araya gelen Hicazi'nin, Mısır ordusunun desteklenmesine ilişkin konuları ele alacağı bildirildi.