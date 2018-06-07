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Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu görüşmelerine karşı gösteriler

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu görüşmelerine karşı gösteriler

07 Haziran 2018 Perşembe 07:22
Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu görüşmelerine karşı gösteriler

Yunanistan'ın 20'den fazla kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin yürütülen görüşmelere karşı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü, Büyük İskender'in doğum yeri kabul edilen Yunanistan'ın kuzeyindeki Pella kasabasında düzenlendi. Yunan bayrakları sallayan göstericiler, "Makedonya Yunan'dır" şeklinde sloganlar attı.

Benzer gösteriler Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesinde de yapıldı.

Yunan ve Makedon hükümetleri arasındaki görüşmeler özellikle son bir ay içerisinde hızlanırken çözüme ilişkin beklentilerin arttığı ifade ediliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakan Nikos Kocias, "Kuzey Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Yeni Makedonya" gibi isimlerin masada olduğunu belirtmişti.

İSİM SORUNU

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Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Geçen yıl başlayan müzakerelere tepki olarak, başkent Atina'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Anketlere göre, Yunanistan'da halkın yarısından fazlası, içinde "Makedonya" ibaresi geçen yeni bir isim istemiyor.

Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 11:20
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