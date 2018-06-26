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Yunanistan hükümetinde “Makedonya“ istifası

Yunanistan hükümetinde “Makedonya“ istifası

26 Haziran 2018 Salı 15:13
Yunanistan hükümetinde “Makedonya“ istifası

Yunan hükümetinin koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinde bir milletvekili daha Makedonya hükümeti ile "isim sorununa" ilişkin varılan anlaşma sebebiyle istifa etti. 

Sağ parti ANEL'in Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis'in, Yunan meclis başkanlığına sunduğu mektupla istifasını açıkladığı bildirildi. 

Böylece partinin milletvekili sayısı 7'ye düşerken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı 300 sandalyeli mecliste 152'ye geriledi.  

Daha önce, "isim sorunu" tartışmalarının ardından ANEL Sözcüsü Mandalena Papadopoulou istifa etmişti. Bir diğer ANEL milletvekili Dimitris Kammenos ise hükümet hakkında Makedonya ile varılan anlaşmaya ilişkin verilen gensoru önergesine destek verdiğinden dolayı partiden ihraç edilmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, bir radyo programında, hükümetin çoğunluk sorunu olmadığını ve kurtarma paketi programından çıkmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin verdiği gensoru önergesi reddedilmiş, hükümet güven tazelemişti.

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TARİHİ ANLAŞMA 17 HAZİRAN'DA İMZALANDI

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı. Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylamıştı.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 18:22
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