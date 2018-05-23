Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101892
ALTIN
190.605
DOLAR
4.6043
STERLİN
6.1191
EURO
5.3842
Gümüş, Güney Kıbrıs'ta Yakalandı!
Firari Gümüş Güney'de yakalandı...
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
banner256
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

Yunanistan'dan skandal karar!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 23:18
Yunanistan'dan skandal karar!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'da Danıştay'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine  hükmettiği bildirildi.


Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi  tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının  iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik  itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği  belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer  darbeci askerler için de iltica hakkı tanınması onaylanmış oldu.

Yunan basınında, Yunanistan'da iltica hakkı alarak serbest kalacak  darbeci askerlerin, sağlanacak seyahat belgeleriyle başka Avrupa ülkelerine  gidebilecekleri ifade edildi.

banner277
Darbeciler serbest

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonların kararlarıyla şimdiye  kadar, Özkaynakçı'nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli darbeci askere de iltica hakkı  verilmesi kararlaştırılırken, iki darbecinin daha 18 aylık azami gözaltı  süresinin dolmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest kalan 4 darbecinin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina  dışında bir evde tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, halen karakolda tutulan 4 darbeci askerin ise ay sonunda  gözaltı sürelerinin dolması sebebiyle serbest kalacakları kaydedildi.

Türkiye'nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı  tarafından reddedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanFETÖSubaylarIltica
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Durduruldu
Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Durduruldu
Evi terk etmeyen oğula mahkeme kararıyla tahliye
Evi terk etmeyen oğula mahkeme kararıyla tahliye
Rusya, Şam'ın tamamen rejim kontrolüne girdiğini duyurdu
Rusya, Şam'ın tamamen rejim kontrolüne girdiğini duyurdu
Filistin'den “yüzyılın anlaşması başarısız olacak“ mesajı
Filistin'den “yüzyılın anlaşması başarısız olacak“ mesajı
Esed, arpa ve buğday ekili arazileri topçu atışıyla yakıyor
Esed, arpa ve buğday ekili arazileri topçu atışıyla yakıyor
Burundi'de referandum sürecindeki olaylarda 46 kişi öldü
Burundi'de referandum sürecindeki olaylarda 46 kişi öldü
Kaçırdıkları çocuk için Bitcoin ile fidye istediler
Kaçırdıkları çocuk için Bitcoin ile fidye istediler
Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi
Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi
ABD'li yazar Roth yaşamını yitirdi
ABD'li yazar Roth yaşamını yitirdi
AB'dan İtalya'ya kamu borcu uyarısı
AB'dan İtalya'ya kamu borcu uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim