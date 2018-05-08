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Yunanistan'dan İkinci Darbeci Askerin İltica Talebine Onay!

Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi. Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.

Yunanistan'dan İkinci Darbeci Askerin İltica Talebine Onay!

Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi. Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
Yunanistan'dan İkinci Darbeci Askerin İltica Talebine Onay!


 Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi.
Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.
Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.
Yunanistan'da Danıştay, daha önce iltica talebi kabul edilen Süleyman Özkaynakçı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 20:37
Anahtar Kelimeler:
YunanistanFETÖAskerIlticaIzin
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