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Yunanistan'dan Bulgaristan’a Doğru Düzensiz Göçte Artış

Yunanistan'dan Bulgaristan’a Doğru Düzensiz Göçte Artış

04 Ekim 2018 Perşembe 11:50
Yunanistan'dan Bulgaristan’a Doğru Düzensiz Göçte Artış

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, son dönemde Yunanistan sınırından gelen düzensiz göçmen akınında büyük artışlar yaşandığını bildirdi.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan, ülkenin güneyindeki Smolyan şehri Bölge Sınır Polis Müdürü Stoyan Mandaciev, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Yunanistan sınırından Bulgaristan’a giriş yapmaya çalışan 2 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalanıp geri yollandığını belirtti.


Mandaciev, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslama yapıldığında 5 kat bir artış gözlendiğini aktardı.


Yasa dışı yoldan sınır geçişlerin ağır suç teşkil ettiğini anımsatan Mandaciev, bu suçlara karşı kararlı önlemler aldıklarını, Yunanistan ve Türkiye sınırların bölgelerinde kapsamlı operasyonlar yapıldığını ifade etti.


Öte yandan İçişleri Bakanlığının resmi istatistiklerine göre düzensiz göçe karşı operasyonlarda 2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde ülkeye kaçak yoldan giriş yaptıkları belirlenen bin 453 yabancı gözaltına alındı. Aynı dönemde 2 bin 8 yabancıya “mülteci” veya “insani statü" verildi.


Türkiye ile ortak kara sınırında düzensiz göçe karşı 274 kilometrelik tel örgü çeken Bulgaristan, kendisi gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olan komşusu Yunanistan ile ortak kara sınırını korumakta daha büyük sorunlar yaşıyor.


Bulgaristan’da resmi istatistiklere göre kamplarda denetimli serbestlik koşullarında tutulan kayıtlı düzensiz göçmenlerin sayısı 600’ün altında.


Son Güncelleme: 04.10.2018 14:52
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