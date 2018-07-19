banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92855
ALTIN
189.011
DOLAR
4.8295
STERLİN
6.2722
EURO
5.6034
İskele’de motosiklet kazası
Son Dakika
İSKELE'DE MOTOSİKLET KAZASI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
banner282

Yunanistan'dan Avrupa'ya “yabancı düşmanlığı“ uyarısı

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı DimitrisVitsas, Avrupa'da sadece aşırılıkçı hareketlerde değil, merkeze yakın siyasi partilerde de yabancı düşmanı akımların güç kazandığı uyarısında bulundu. 

Yunanistan'dan Avrupa'ya “yabancı düşmanlığı“ uyarısı

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı DimitrisVitsas, Avrupa'da sadece aşırılıkçı hareketlerde değil, merkeze yakın siyasi partilerde de yabancı düşmanı akımların güç kazandığı uyarısında bulundu. 

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:01
Yunanistan'dan Avrupa'ya “yabancı düşmanlığı“ uyarısı

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı DimitrisVitsas, Avrupa'da sadece aşırılıkçı hareketlerde değil, merkeze yakın siyasi partilerde de yabancı düşmanı akımların güç kazandığı uyarısında bulundu. 

Vitsas, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde ve Avrupa'da sığınmacıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Sığınmacı ve göçmen konularının Avrupa gündemini yeniden meşgul ettiğine dikkati çeken Vitsas, "Ancak bu yeni bir sığınmacı akınından kaynaklanmıyor. Avrupa genelinde göçmen akışı artışı yok. Hatta bunun aksi geçerli. 2018 ile 2015 arasında yüzde 96 oranında bir azalma var." değerlendirmesinde bulundu. 

Vitsas, Avrupa'da yabancı düşmanı hareketlerin yükseldiğine işaret ederek, bu hareketlerin sığınmacı ve göçmen karşıtı politikalara yatırım yaparak seçimlerde güç kazandığını söyledi. 

Bu durumun merkez ya da muhafazakâr denilebilecek siyasi partileri de etkilediğini savunan Vitsas, şöyle devam etti:

"Merkez partiler seçim sonuçlarına bakarak bu tür bir politika (yabancı düşmanlığı) uygularlarsa oy oranlarını arttıracakları sonucuna varıyor. Demokrasiye, değerlere, yaşam biçimlerine karşı bir muhalefet varsa yapacağınız en kötü şey karşınızdakinin politikalarını uygulamaktır. Bunun yerine kendi yolunuzda ve politikalarınızda ilerlemeli ve ortak değerlerden, demokrasiden, insan haklarına saygıdan oluşan Avrupa müktesebatında ısrarcı olmalısınız."

Vitsas ayrıca, Türkiye-AB göçmen mutabakatı kapsamında Yunan adalarında tutulan sığınmacılardan 6 binden fazlasının adalardaki kamplarda kapasite sorunu olması nedeniyle ana karaya taşındığı bilgisini paylaşarak, üç yeni sığınmacı kampı açılacağını belirtti.
 


banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Yeni Seçilen Devlet Başkanının Partisine Para Cezası...
Meksika'da Yeni Seçilen Devlet Başkanının Partisine Para Cezası...
İsrail’de tartışmalı “Yahudi ulus devleti” tasarısı kabul edildi
İsrail’de tartışmalı “Yahudi ulus devleti” tasarısı kabul edildi
Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi
Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi
Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi
Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi
Blue Orıgın'den Uzay aracı denemesi
Blue Orıgın'den Uzay aracı denemesi
Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı
Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı
Trump, Putin ile yaptığı zirveyi savundu
Trump, Putin ile yaptığı zirveyi savundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus Savaş Gemisinin batığı bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus Savaş Gemisinin batığı bulundu
Yunanistan ile Rusya arasında “diplomat krizi”
Yunanistan ile Rusya arasında “diplomat krizi”
Robot Sofıa Gürcistan'da
Robot Sofıa Gürcistan'da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim