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Yunanistan'dan ABD'ye Askeri Güç Daveti

Yunanistan'dan ABD'ye Askeri Güç Daveti

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:29
Yunanistan'dan ABD'ye Askeri Güç Daveti

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI PANOS KAMMENOS: "ABD'NİN YALNIZCA SUDA KÖRFEZİ'NDE DEĞİL, LARİSSA, VOLOS VE ALEKSANDRAPOLİS'TE (DEDEAĞAÇ) DAHA KALICI BİR ŞEKİLDE ASKERİ GÜÇ KONUŞLANDIRMASI YUNANİSTAN İÇİN ÖNEMLİ"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD'nin ülkesinde daha fazla üstte kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi.

Kammenos, dün ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldiği görüşmede, Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

Kammenos, "ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli." ifadelerini kullandı.

ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor.

Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'a ziyarette bulunmuştu. Pyatt, ziyaretin ülkesinin bölgeye yönelik yoğun ilgisinin göstergesini olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri güçlerini stratejik öneme sahip bölgeye taşımasından dolayı memnuniyetini dile getirmişti.

Son Güncelleme: 10.10.2018 16:35
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