Yunanistan'daki Yangında Sokak Hayvanları Canlarını Kurtarmak İçin Denize Atladı

Yunanistan'da 50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği başkent Atina'nın çevresindeki yangınlarda, sokak hayvanları canlarını kurtarmak için denize atlayarak küçük kaya parçaları üzerine sığındı.

Yunanistan'ın Başkenti Atina'nın etrafındaki yangınlar ülkede panik yaşattı. Resmi rakamlara göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı, onlarca ev ve araç kül oldu. Yangından kaçan sokak hayvanları da denizde buldukları küçük kayalar üzerine çıkarak canlarını zor kurtardı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada en az 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"İKİ EV ARASINDA 25 YANMIŞ CESET BULDUK"

Yunanistan'ın Kızıl Haç örgütünün yaptığı açıklamada ise Atina'nın doğusunda kısa süre önce 25 cesede ulaşıldığı açıklandı. Dün gece 24 olarak açıklanan ölü sayısı küle dönmüş ve tanınmaz haldeki 25 cesedin bulunmasıyla 49'a çıktı. Kızıl Haç'ın başkanı Nikos Economopulos, Yunan devlet TV'sine konuştu. Economopulos, "Maalesef iki ev arasında 25 yanmış ceset bulduk. Bu kişilerin yangından kaçmaya çalışırken yandığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

BAZI BÖLGELERDE OHAL İLAN EDİLDİ

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde OHAL ilan edildiği açıklandı.

YANGIN SAHİL KASABASINDA BAŞLADI

Pazartesi günü yangın ilk olarak Atina'nın 55 kilometre batısındaki Kineta'da başlamıştı. Sahil kasabasının yamacında başlayan yangın Yunanistan'ın en yoğun kullanılan otoyolunun kapatılmasına sebep olmuş ve ulaşım yollarına zarar vermişti. Atina'ın 29 kilometre doğusunda bulunan Mati kasabasında ise kısa bir süre sonra yangın başladı. Mati'deki yangının, 2007 yılındaki Peloponez Yarımadası'nda yaşanan yangından sonra en büyük yangın olduğu ifade edildi.

"MATİ BÖLGESİ ARTIK HARİTADAN SİLİNDİ"

Reuters'ın son dakika haberinde yangının yolları ve tren hattına zarar verdiği belirtilirken yapılan açıklamada bölgede yaşayan insanların evlerini terk etmeleri istendi. ???Yunanistan'ın Skai TV'sine konuşan bir kadın, "Mati bölgesi artık haritadan silindi. Evden kaçarken çok sayıda yanmış ceset gördüm ve arabalar cayır cayır yanıyordu. Hayatta olduğum için şanslıyım" dedi.

ÇİPRAS, YARDIM İSTEDİ

Saraybosna temaslarını yarıda kesen Alexis Çipras, "Tamamen orantısız bir şeyle mücadele ediyoruz" derken Avrupa Birliği partnerlerinden kara ve havadan yardım istedi. Şu ana kadar Yunanistan'a yardım gönderen ülkeler iseİtalya,Almanya,Polanya ve Fransa.

"YANGINLAR ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Yunanistan Başbakanı Çipras acil durum toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor" dedi.