Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 60’ı aştı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı.

Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rafina Belediye Başkanı EvangelosBournous, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, elindeki bilgilere göre yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 60'ı aştığını söyledi.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü DimitrisCanakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Meclisi Başkanı NikosVoutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine almıştı. Yangın dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

