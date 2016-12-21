Yunanistan'da 'Zehirli İçecek' Tehdidi

Yunanistan'da düzen karşıtı bir grubun Atina ve Selanik'teki marketlere içlerine zehirli kimyasal maddeler enjekte edecekleri bazı içecekleri yerleştirecekleri tehdidi üzerine, aralarında global markaların bulunduğu firmalar ürünlerini piyasadan çekeceklerini bildirdi.

YUNANİSTAN'DA BİR ANARŞİST GRUBUN İÇİNE ZEHİRLİ KİMYASALLAR KATACAKLARI İÇECEKLERİ MARKETLERDEKİ RAFLARA YERLEŞTİRECEĞİNİ BİLDİRMESİ ÜZERİNE, BAZI ÜNLÜ FİRMALAR ÜRÜNLERİNİ RAFLARDAN ÇEKECEKLERİNİ AÇIKLADI

Yunanistan'da düzen karşıtı bir grubun Atina ve Selanik'teki marketlere içlerine zehirli kimyasal maddeler enjekte edecekleri bazı içecekleri yerleştirecekleri tehdidi üzerine, aralarında global markaların bulunduğu firmalar ürünlerini piyasadan çekeceklerini bildirdi.

FAI/IRF adlı anarşist grup, bir internet sitesinde yayınladıkları mesajda, "Green Nemesis" adlı operasyonla aralarında uluslararası firmalara ait ürünlere tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit katarak yılbaşı tatili boyunca market raflarına yerleştirecekleri tehdidinde bulundu.

Amaçlarının bu firmaların ürünlerini iki hafta boyunca sattırmamak olduğunu ifade eden grup, mesajlarının yanı sıra kimyasal maddeleri nasıl içeceklerin içine enjekte ettiklerini gösteren bir de video yayınladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terörle mücadele ekiplerince tehdide yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Şirketler, yaptıkları duyurularla aralarında çeşitli içecekler, süt ve domates sosu bulunan söz konusu ürünlerin bu dönemde marketlerdeki raflardan indirileceğini açıkladı.

Grup, benzer bir tehdidi üç yıl önce de gerçekleştirmişti.