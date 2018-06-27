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Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti!

Yunanistan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alırken, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de başkent Atina yakınlarındaki Mandra oldu.

Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti!

Yunanistan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alırken, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de başkent Atina yakınlarındaki Mandra oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti!


 Yunanistan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alırken, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de başkent Atina yakınlarındaki Mandra oldu.
Geçen yıl yaşanan sel felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği Mandra’da, yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı.
Mandra’yıAttiki karayoluna bağlayan yollar sel suları nedeniyle uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.
Mandra Belediye Başkanı İoannaKriekuki, Yunan basınına yaptığı açıklamada, vatandaşların 7,5 ay önceki kabusu bir kez daha yaşadıklarını belirterek, sel suları nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişinin ölüm tehlikesi atlattığını, tonlarca çamurlu suyun ev ve iş yerlerine girdiğini söyledi.
Mandra’da 2017’de yaşanan sel felaketinin ardından yapılması kararlaştırılan alt yapı çalışmalarının hayata geçirilmesinde geç kalındığını ifade eden Kriekuki, “Kötü hava beklemiyor. İnsanlar ölüm tehlikesi yaşadı, mal varlıkları heba oldu. Trajediden sonra 7,5 aydır çalışmaların hızlandırılması için çağrıda bulunuyoruz. Şehirde hayatı yeniden canlandırma çabalarımız boşa gitti. Şu anda umutsuzuz.” diye konuştu.
Yunan basın-yayın organları, Halkidiki Yarımadası, Larisa, Magnisia ve Argolida bölgelerinde de bazı yolların şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ulaşıma kapandığını duyurdu.
Halkidiki bölgesindeki Sithonia kentinde araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerince kurtarıldığı, sel sularına kapılan çok sayıda aracın ve çöp bidonlarının denize sürüklendiği belirtilen haberlerde, yağmur ve fırtınanın Makedonya bölgesinde de ciddi sorunlar yarattığı ifade edildi.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 22:20
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