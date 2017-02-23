Yunanistan'da Sağlık Çalışanı, Kötü Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri kapsamında pek çok kamu çalışanı işten çıkarıldı. Ülke, yüzde 23'le Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip durumda.

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