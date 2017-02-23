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23 Şubat 2017 Perşembe 19:07

Yunanistan'da Sağlık Çalışanı, Kötü Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Yunanistan'da Sağlık Çalışanı, Kötü Çalışma Koşullarını Protesto Etti
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Yunanistan'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce sağlık çalışanı kötü çalışma koşulları nedeniyle Sağlık Bakanlığı binasının önünde hükümet karşıtı gösteri için toplandı.

Çoğunluğu hastanelerde temizlik görevlisi olan çalışanlar, Sağlık Bakanı AndreasKsantos'la görüşme talebinde bulundu. Taleplerine olumlu yanıt alamayan göstericiler, bakanlığın girişindeki kepenkleri zorla kaldırmak istedi.

Protestocular, bakanlık binasına girmek isteyince polisle arbede yaşandı.

İş garantileri olmadığını iddia eden sağlık çalışanları, üzerleri kırmızıyla boyanmış mavi önlüklerini bakanlık binası önüne çektikleri dikenli tellere astı.

Ellerindeki süpürgelerle binanın kepenklerine vurarak tepkilerini gösteren temizlik görevlileri, ayrıca bina önünde kurdukları sembolik yemek sofrasında çorba pişirdi.

Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri kapsamında pek çok kamu çalışanı işten çıkarıldı. Ülke, yüzde 23'le Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip durumda.     

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