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Yunanistan'da Patlama

PİRE KENTİNDEKİ BİR BİNADA MADDİ HASARA YOL AÇAN PATLAMANIN, BİR ARAÇTAN ATILAN PATLAYICI MADDE NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunanistan'da Patlama

PİRE KENTİNDEKİ BİR BİNADA MADDİ HASARA YOL AÇAN PATLAMANIN, BİR ARAÇTAN ATILAN PATLAYICI MADDE NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:11
Yunanistan'da Patlama


PİRE KENTİNDEKİ BİR BİNADA MADDİ HASARA YOL AÇAN PATLAMANIN, BİR ARAÇTAN ATILAN PATLAYICI MADDE NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

 Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu maddi hasar oluştu.
Yunanistan'ın resmi ajansı AMNA'nın, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlama, olay yerinden geçen bir araçtan atılan patlayıcı maddenin infilakı sonucu meydana geldi.
Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama, birçok avukatlık bürosu ve şirket ofisinin bulunduğu binanın yanı sıra çevredeki işyerleri ve araçlarda hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.
Bölgeyi güvenlik çemberine alan polisin incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 13:24
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