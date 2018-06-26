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Yunanistan'da “Makedonya anlaşması“ protestosu

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında

Yunanistan'da “Makedonya anlaşması“ protestosu

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında

26 Haziran 2018 Salı 06:36
Yunanistan'da “Makedonya anlaşması“ protestosu

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan mutabakata karşı yapılan eylemde göstericiler polisle çatıştı.

Selanik Ticari Fuarı alanında, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) tarafından "Makedonya" konulu bir etkinliğin düzenlendiği konferans salonunun bulunduğu binanın önünde toplanan grup, hükümet aleyhinde sloganlar atarak içeri girmeye çalıştı.

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Yunan bayrakları taşıyan göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını ateşe vererek binanın giriş kapısını kırması üzerine emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

Polislere taş ve sopa atan göstericilerle emniyet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki bazı caddeler bir süre trafiğe kapatılırken, kent meydanındaki Çimiski Caddesi'nde park halindeki bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.

Olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 10:01
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