Yunanistan'da Küçük Uçak Düştü

GÜMÜLCİNE KENTİ YAKINLARINDA DAĞLIK BÖLGEYE DÜŞEN UÇAKTAKİ UKRAYNA UYRUKLU 2 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yunanistan’da, Dedeağaç Havaalanı’ndan kalkan özel uçağın Gümülcine kenti yakınlarında dağlık bölgeye düştüğü bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Dimokritos Havaalanı’ndan öğle saatlerinde kalkan CT2K tipi 2 küçük uçaktan biri bir süre sonra radardan kayboldu. Yunan kurtarma ekiplerince havadan ve karadan yapılan arama sonucunda, radardan kaybolan uçağın enkazının akşam saatlerinde

Gümülcine bölgesinde dağlık kesimde yer alan Kirazlı köyü yakınlarında olduğu tespit edildi.

Kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettiği ve uçaktaki 2 kişiden henüz haber alınamadığı kaydedildi.