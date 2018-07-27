Yunanistan'da halk ve hükümet arasında gerginlik tırmandı

Yunanistan’da 85 kişinin öldüğü orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos halkın tepkisiyle karşılaştı. Bakan da halkı suçladı.

Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan, ardından selle mücadele eden Yunanistan'da hükümet ve halk arasında kriz yaşandı.

Yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Savunma Bakanı Panos Kammenos'a tepki gösteren halk, yangın boyunca hükümetin yanlarında olmaması nedeniyle kızgınlığını dile getirdi.

"Bizi Tanrı'nın insafına bıraktınız"

Mati bölgesinde bir kadın Kammenos'a "İnsanların boş yere yanmasına göz yumdunuz. Bizi Tanrı'nın insafına bıraktınız" dedi. Bölgede yaşayan bir başka kişi ise itfaiye istasyonuna yardım istemek için koştuğunu ancak itfaiyecilerin felaketin farkında bile olmadığını söyledi.

Yunan bakan halkını suçladı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise halkın suçlamaları karşısında, yangın bölgesinde yaşayanların kaçak yapılaşma yüzünden felaketin büyümesine yol açtığını söyledi.

Kammenos, "Mati ve Atina'nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar" dedi.

"Devlet koordinasyon kuramadı"

Yunan İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Stavrula Malliri, Devlet mekanizmasının yangın söndürme çalışmaları sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon kuramadığını, herkesin kendi başına hareket ettiğini söyledi.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas Başbakan Aleksis Çipras’a istifasını sundu ancak Çipras kabul etmedi.