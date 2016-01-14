Yunanistan'da Grip Salgını 5 Can Aldı

Yunanistan’da grip salgınından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, başkent Atina’da grip salgını nedeniyle aralarında 30 yaşında bir kadının bulunduğu 5 kişinin tedavi gördüğü hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Halk arasında "Domuz Gribi" olarak bilinen H1N1 virüs salgınının geçen yıla oranla daha genç yaşlardaki insanları etkilediğine dikkati çeken yetkililer, ülkenin çeşitli yerlerinde grip belirtileriyle hastanelerde yoğun bakıma alınan hastaların büyük bölümünün 60 yaşın altında bulunduğunu belirtti.

Ülkedeki grip salgının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamalarını isteyen yetkililer, gribe yakalananların hastalığı başkalarına bulaştırmaması için evden çıkmadan en yakın sağlık merkeziyle irtibata geçmeleri ve risk gruplarına ait nüfusun son anda bile olsa aşı olmaları çağrısında bulundu.