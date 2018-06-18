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Yunanistan'da Darbe Çağrısında Bulunan Milletvekiline Gözaltı!

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan'da Darbe Çağrısında Bulunan Milletvekiline Gözaltı!

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
Yunanistan'da Darbe Çağrısında Bulunan Milletvekiline Gözaltı!


Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Yunan medyası, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısında bulunduktan sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.

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Barbarusis, Makedonya ile “isim sorununa” ilişkin Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yunan hükümeti ile Makedonya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu” iddia ederek “Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Altın Şafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, Barbarusis, partisinin parlamento grubundan ihraç edilmişti.
Atina Savcılığı tarafından, meclisteki konuşması nedeniyle hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatılarak gözaltına alınması kararlaştırılan Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam arabasıyla kaçmıştı.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 14:05
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