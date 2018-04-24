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Yunanistan'da bütçe fazlalığı

Ekonomik kriz sebebiyle Euro Bölgesi'nin en yüksek borç oranına sahip ülkesi Yunanistan'da, 2017 devlet bütçesinin kurtarma paketi hedeflerinin üzerinde fazla verdiği bildirildi. 

Yunanistan'da bütçe fazlalığı

Ekonomik kriz sebebiyle Euro Bölgesi'nin en yüksek borç oranına sahip ülkesi Yunanistan'da, 2017 devlet bütçesinin kurtarma paketi hedeflerinin üzerinde fazla verdiği bildirildi. 

24 Nisan 2018 Salı 07:16
Yunanistan'da bütçe fazlalığı

Ekonomik kriz sebebiyle Euro Bölgesi'nin en yüksek borç oranına sahip ülkesi Yunanistan'da, 2017 devlet bütçesinin kurtarma paketi hedeflerinin üzerinde fazla verdiği bildirildi. 

Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 mali verilerine göre, Yunanistan bütçesi 1 milyar 454 milyon Euro fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazlası ise 7 milyar 80 milyon Euro’ya yükseldi.

Ülkenin kreditörleri tarafından yüzde 1,75 ile önemli bir hedef olarak konulan faiz dışı bütçe fazlasının milli gelire oranı ise yüzde 4'e çıktı.

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Yunanistan'da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıllık bazda artış göstererek 177,7 milyar Euro’ya, kamu borcunun da 317 milyar Euro’ya yükseldiği belirtildi. Kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 178,6'ya gerilediği kaydedildi. 

Üçüncü kurtarma paketi programında bulunan Yunanistan, Euro Bölgesi'nde kamu borcu milli gelirine göre en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor. Yunan hükümeti, kreditörleriyle müzakerelerini tamamlayarak ağustos ayında programdan çıkmayı hedefliyor. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada, kurtarma paketinin uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Program net bir şekilde tamamlanacak, temiz bir çıkış gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:47
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