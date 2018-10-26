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Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem

26 Ekim 2018 Cuma 08:35
Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem

İYON DENİZİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM MALTA VE ARNAVUTLUK'TA DA HİSSEDİLDİ - YUNAN BASINI, İLK BELİRLEMELERE GÖRE DEPREMİN BÖLGEDEKİ BAZI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE HASARLARA NEDEN OLDUĞUNU DUYURDU
 

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos Adası'nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve Arnavutluk'ta da etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 11:38
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