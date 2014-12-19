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Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Rüşvet İddiası

Yunanistan'da Panos Kammenos, Genel Başkanı olduğu Bağımsız Yunanlılar Partisi'nin (ANEL) milletvekili Pavlos Haykalis'e, cumhurbaşkanı seçiminde oy vermesi karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Rüşvet İddiası

Yunanistan'da Panos Kammenos, Genel Başkanı olduğu Bağımsız Yunanlılar Partisi'nin (ANEL) milletvekili Pavlos Haykalis'e, cumhurbaşkanı seçiminde oy vermesi karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.

19 Aralık 2014 Cuma 17:36
Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Rüşvet İddiası
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Yunanistan'da Panos Kammenos, Genel Başkanı olduğu Bağımsız Yunanlılar Partisi'nin (ANEL) milletvekili Pavlos Haykalis'e, cumhurbaşkanı seçiminde oy vermesi karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.

Kammenos, Haykalis ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Haykalis'in parayı almadığını belirterek, teklifte bulunan ismini açıklamadığı kişiyle Haykalis arasında bu konuda geçen konuşma anının gizli kamera ile kayıt edildiğini söyledi.

Haykalis'e para teklifinde bulunulduğunun 15 gün önce meclis başkanına bildirildiğini ve aynı zamanda bununla ilgili video kayıtlarının kopyalarının savcılığa, Adalet Bakanlığı'na ve siyasi parti başkanlarına verilmek üzere Meclis Başkanı'na gönderildiğini ifade eden Kammenos, ilgili makamlar tarafından bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti.

Kammenos, para teklifinde bulunan kişinin eski bir Yeni Demokrasi Partisi (ND) milletvekili olduğunu ve kendisini Başbakan Antonis Samaras'ın bürosunda gördüğünü ifade ederek, kayıtlardaki görüntülerin ve konuşmaların cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun yapılacağı gelecek hafta salı gününe kadar basına açıklanmaması durumunda bunu kendisinin yapacağını kaydetti.

Panos Kammenos, "Haykalis, milletvekili yemini tutmakta ve kimlerin entrikalar düzenleyerek vicdanları satın aldığını ortaya çıkarılmasında kararlı" dedi. Haykalis ise, bu konuda kendisinin de ilk anda ihbarda bulunduğunu ancak ifadesinde para teklif eden kişinin ismini belirtmediğini, bunu polisin yapmasını beklediğini belirtti.

Bu arada Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ihbarda bulunan Haykalis'in emniyet müdürlüğüne iki kez ifadeye çağrılmasına rağmen, rüşvet teklifinde bulunduğunu iddia ettiği kişinin ismini açıklamaması nedeniyle konuyla ilgili cezai kovuşturma başlatılamadığı ileri sürüldü.

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