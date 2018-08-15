banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90263
ALTIN
228.213
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.6463
EURO
6.7561
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
Güney’e kaçış planı suya düştü
GÜNEY'E KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
banner282

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulo: “İki Ordu Mensubumuzun Serbest Kalması Kararıyla Yeni Bir Süreç Başlıyor”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesinin

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulo: “İki Ordu Mensubumuzun Serbest Kalması Kararıyla Yeni Bir Süreç Başlıyor”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesinin

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulo: “İki Ordu Mensubumuzun Serbest Kalması Kararıyla Yeni Bir Süreç Başlıyor”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesinin "mutluluk verici bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Pavlopulos, Yunanların ikinci büyük dini bayramı olan Meryem Ana'nın yıl dönümüyle ilgili kutlamalar için gittiği Karpathos Adası'nda yaptığı konuşmada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yılki Meryem Ana Bayramı'nın, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine denk geldiğinin altını çizen Pavlopulos, "Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü bayramının silahlı kuvvetlerimizin iki mensubu Dimitris Kuklacis ve Aggelos Mitredotis'in serbest bırakılmasına denk geldiğini vurgulamadan edemem. Bu vesileyle, bu mutlu gelişmenin Türk makamları tarafından yapılan temel bir hukuki işlem olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu, aynı zamanda, Türkiye'nin, her zaman bu yönde hareket ettiğini fiilen kanıtlayan, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk atmosferini sağlayabilmesi için bundan sonra izleyebileceği ve izlemesi gereken yolu gösteriyor." diye konuştu.

Pavlopulos, Yunanların Türk halkının sorunlarını bildiğini ve dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü biz Yunanlar, Türk halkının sorunlarını biliyoruz. Onlar da zor anlar yaşıyor, biz bunu biliyoruz ve bizim dayanışmamızdan daha fazlasını bulamayacaktır. Yeter ki, bizim samimiyetimize ve dostluğumuza inansınlar. İlk olarak biz inanıyoruz ki, bu karar ile yeni bir süreç başlıyor."

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 20:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı Sona Erdi!
Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı Sona Erdi!
AB Tutuklu İki Yunan Askerin Tahliyesini Olumlu Karşıladı!
AB Tutuklu İki Yunan Askerin Tahliyesini Olumlu Karşıladı!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD Tüm Müzakere İmkanını Ortadan Kaldırdı”
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD Tüm Müzakere İmkanını Ortadan Kaldırdı”
Sudan'da Tekne Battı: 22'si Öğrenci 23 Kişi Öldü!
Sudan'da Tekne Battı: 22'si Öğrenci 23 Kişi Öldü!
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!
Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim