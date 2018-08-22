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Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan bir darbeciye daha iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan bir darbeciye daha iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:28
Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan bir darbeciye daha iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.

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